Dino Soerel wil getuigen in Holleeder-zaak

Dino Soerel wil getuigen in de rechtszaak tegen Willem Holleeder. Dat heeft het advocatenkantoor dat hem bijstaat, Ficq & Partners Advocaten, zondagavond laten weten. Soerel heeft levenslang gekregen in het liquidatieproces Passage.

De aanleiding om te willen getuigen zijn brieven van de hand van Holleeder en een opname van een gesprek tussen misdaadverslaggever Peter R. de Vries en Holleeder, zo staat in een verklaring van het kantoor.

,,De inhoud van die brieven en opname is belastend voor cliënt en aldus ook relevant voor cliënt in zijn lopende strafzaken Passage en Vandros II”, staat in de verklaring, die via Twitter is verspreid zondagavond. De megazaak tegen Holleeder wordt ook wel aangeduid als Vandros.

Het gesprek tussen De Vries en Holleeder had plaats in 2011. De Vries belde met Holleeder op het kantoor van diens toenmalige advocaat Stijn Franken. Daarbij zou hij gebruik hebben gemaakt van de zogeheten ‘geheimhouderstelefoon’. Die is alleen bedoeld voor communicatie tussen advocaat en cliënt. Maandag treedt De Vries opnieuw aan als getuige in de strafzaak tegen Holleeder.

Het telefoongesprek volgde op een vertrouwelijke brief van Holleeder, waarin hij schrijft dat hij wordt bedreigd door Bénédicte Ficq, de raadsvrouw van Dino Soerel. Ficq zou Holleeder onder druk hebben gezet valse verklaringen af te leggen ten gunste van Soerel. Het kantoor van Ficq heeft dit verhaal eerder al afgedaan als onzin.