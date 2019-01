Kunstwerk uit afval in Utrechtse singel

In de Utrechtse Catharijnesingel is vanaf 18 januari een enorme plastic walvis te zien. Het kunstwerk, dat de naam Skyscraper draagt, is gemaakt van 5 ton zwerfafval uit de oceaan en is ongeveer 11 meter hoog. Op dit moment wordt hij opgebouwd. Het stalen frame staat al in het water.

Het is een initiatief van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) van de Universiteit Utrecht. De walvis is tot de zomer te zien in Utrecht. Daarna verhuist hij naar Parijs.

Eerder was Skyscraper te zien in het Belgische Brugge. Een speciaal team uit de Belgische stad komt aanstaande maandag naar Utrecht om het kunstwerk af te maken.

Volgens de Universiteit Utrecht staat het kunstwerk symbool voor het onderzoek naar duurzaam waterbeheer. Het is ontworpen door het Amerikaanse STUDIOKCA, dat aandacht vraagt voor het plastic in de zee.