Minder vertrouwen in SGP-leider om Nashville

Het vertrouwen dat Nederlanders hebben in SGP-fractieleider Kees van der Staaij is fors gedaald sinds hij zijn handtekening zette onder de Nashville-verklaring. Daarin worden homoseksualiteit en transgenderisme afgewezen en wordt de suggestie gewekt dat mensen hiervan kunnen genezen.

Van alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer heeft hij nu ongeveer het minste vertrouwen. Vergeleken met september vorig jaar is zijn vertrouwensscore onder VVD-kiezers afgenomen van 5,6 naar 4,0, onder D66-kiezers van 5,3 naar 2,6. Bij de achterban van het CDA nam het vertrouwen in de SGP-voorman minder af: van 5,6 naar 5,3. Wel is het zo dat vrijwel alle SGP-kiezers vierkant achter zowel Van der Staaij als de Nashville-verklaring staan, blijkt uit onderzoek van opiniepeiler Maurice de Hond.

Uit de peiling blijkt dat een op de tien Nederlanders achter de verklaring staat. Onder CDA-kiezers is dat iets meer (18 procent). Vrijwel iedereen die op D66 stemt (98 procent) noemt de verklaring harteloos tegenover homo’s en transgenders. Bij de achterban van Forum voor Democratie (69 procent) en PVV (66 procent) leeft dat gevoel minder.