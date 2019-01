Ombudsman Amsterdam: klagers hebben gelijk

Bewoners van de Amsterdamse binnenstad voelen zich volgens gemeentelijk ombudsman Arre Zuurmond vaak niet gehoord in hun klachten, terwijl die veelal gegrond zijn. Zuurmond schrijft dat in een conceptrapport over de forse overlast en andere problematiek in het centrum van de hoofdstad, na een maandenlang eigen onderzoek op de Wallen.

Zuurmond constateerde tijdens zijn onderzoek al dat het centrum ’s nachts in een soort wetteloze ,,urban jungle” transformeert. In zijn rapport draagt hij mogelijke oplossingen aan om bijvoorbeeld de drukte, overlast, vervuiling en criminaliteit tegen te gaan. Hij pleit er onder meer voor om in te zetten op ,,innovatieve” oplossingen.

Zuurmond noemt bijvoorbeeld het toezicht op taxi’s, dat door gebruik van GPS-technologie kan worden verbeterd. Ook om geluidsoverlast op te sporen kan technologie uitkomst bieden. ,,Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van permanente geluidsmeting-infrastructuren.”

Volgens de ombudsman is ook simpelweg extra capaciteit nodig, niet alleen bij de politie, maar ook bij de afdelingen die vergunningen verlenen. Overheden moeten verder veel meer samen optrekken.

Zuurmond oppert ook ,,noodzaak en mogelijkheden” te onderzoeken om een leeftijdsgrens voor de rosse buurt in te stellen. Ook wijst hij op de mogelijkheid om via het aandeelhouderschap in Schiphol het aantal goedkope vluchten te beperken. Eten en drinken in bepaalde gebieden verbieden kan ook een bijdrage leveren.

Volgens Zuurmond moet er wel iets te gebeuren. Want nu wordt Amsterdam ,,zodanig overmatig geĆ«xploiteerd dat de bewoners en bewonderaars van de stad het nakijken hebben, tenzij de stad een aantal fundamentele discussies voert, keuzen maakt en die ook daadkrachtig implementeert, om het tij te keren”.