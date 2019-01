Bij een bedrijfspand in de Linnaeusstraat in Amsterdam is in de nacht van zaterdag op zondag een ontploffing geweest. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie weet nog niet hoe dit is gebeurd. De Forensische opsporing en het Team explosieven verkenning zijn ter plaatse om dit te onderzoeken. De omgeving is afgesloten.

Volgens de Amsterdamse zender AT5 gebeurde de ontploffing ter hoogte van een apotheek en een coffeeshop.