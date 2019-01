Rutte verexcuseert zich niet voor uitspraak

Premier Mark Rutte sprak uit ,,emotie” toen hij zei dat hij raddraaiers die met oud en nieuw hulpverleners belagen ,,het liefst allemaal persoonlijk in elkaar zou slaan”. Hij ,,verexcuseert” zich er ook niet voor, zei hij zondag in het tv-programma Buitenhof.

Op de opmerking kwam onder meer kritiek van vakbonden van politie en brandweer. Ook Sybrand Buma van coalitiepartner CDA ergerde zich aan de uitspraken van de premier.

De opmerking was niet gepland en voorbereid, aldus de premier. Hij ,,voelde de emotie weer opkomen” toen de kwestie aan de orde kwam tijdens de persconferentie na de ministerraad vrijdag. Rutte was ,,woedend” over het gedrag van de raddraaiers.

,,Ik ga de rest van het jaar weer netjes praten”, beloofde hij. Maar hij gaat wel door met de ,,norm stellen”.