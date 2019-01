D66 en CU: stevig gesprek met coalitiepartners

,,Een stevig gesprek’’. Dat is wat D66-voorman Rob Jetten en zijn ChristenUnie-collega Gert-Jan Segers verwachten bij het overleg met hun coalitiepartners van VVD en CDA.

De verhoudingen in de broze regeringscoalitie kwamen afgelopen week onder druk te staan. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei in De Telegraaf het concept-klimaatakkoord dat vorige maand werd gepresenteerd niet zomaar over te willen nemen. Hij verbond aan de kwestie het lot van de coalitie, waarop D66 en CU prompt hetzelfde deden.

Segers benadrukte dat het klimaatakkoord deel uitmaakt van het regeerakkoord. ,,Het is een hele nuchtere constatering. Als we geen klimaatakkoord hebben, hebben we geen kabinet.’’

Ook D66-leider Rob Jetten, die door Dijkhoff dit weekend een ‘drammer’ werd genoemd, wijst naar het regeerakkoord. ,,Ik heb zelf de voorpagina van De Telegraaf vooral gezien als de aftrap van de VVD-campagne met stoere taal’’, aldus Jetten. ,,Ik heb er niet heel lang wakker van gelegen.’’