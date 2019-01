Dijksma bezorgd over ongevallen met taxi’s

Wethouder Sharon Dijksma (verkeer en vervoer) van Amsterdam maakt zich ,,grote zorgen” over de verkeersveiligheid bij taxi’s van Uber. Ze zegt dit nadat afgelopen weekend een 24-jarige vrouw in de hoofdstad om het leven was gekomen door een aanrijding met een taxi van Uber.

,,Er zijn de afgelopen tijd te veel ongelukken gebeurt waar taxi’s bij betrokken zijn”, zegt Dijksma. Ze heeft maandag nog overleg met de Europese directeur van Uber en gaat ook in gesprek met andere taxiorganisaties in Amsterdam. ,,Verder vind ik dat Uber zijn verantwoordelijkheid moet nemen en ervoor moet zorgen dat hun chauffeurs zich houden aan alle hier geldende wet- en regelgeving.”

Thijs Emondts, general manager van Uber in Benelux, maakt zich er eveneens zorgen over dat in korte tijd meerdere ongevallen zijn gebeurd, zegt hij in een reactie.