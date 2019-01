Gratis Interrail voor bijna 500 18-jarigen

Van de 1181 Nederlandse 18-jarigen die in het najaar een aanvraag hadden ingediend om komende zomer gratis door Europa te reizen zijn er 479 geselecteerd. De Europese Commissie maakte dat maandag bekend.

In de eerste ronde waren het er vorig jaar 501. De tweede ronde trok bijna 80.000 belangstellenden uit de EU-landen, 20.000 minder dan de vorige keer. Van hen mogen er 14.536 gedurende uiterlijk dertig dagen tussen half april en eind oktober naar maximaal vier landen reizen. In principe met de trein, maar soms ook per bus of boot. Alleen of in een groepje van maximaal vijf winnaars.

Kandidaten voor het zogenoemde DiscoverEU-programma moesten vragen beantwoorden over bijvoorbeeld de Europese verkiezingen. ,,We hebben tot nu toe ongeveer 30.000 jonge mensen de kans gegeven Europa’s culturen en tradities te verkennen en banden op te bouwen met andere reizigers en de plekken die ze bezoeken’’, aldus Tibor Navracsics, EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport.

Voor dit jaar is 16 miljoen euro beschikbaar. De volgende aanvraagronde staat gepland voor de zomer. De Europese Commissie wil er tot 2027 700 miljoen euro voor vrijmaken, goed voor nog eens 1,5 miljoen reizen.