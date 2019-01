Nuggets, burgers en pizza’s van plofkip

Fastfoodketens doen ,,teleurstellend weinig” voor het welzijn van kippen, concludeert dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection na onderzoek. Volgens de organisatie scoren McDonald’s, KFC en Domino’s Pizza Group, matig tot zwaar onvoldoende.

Geen van de onderzochte ketens neemt het welzijn van kippen, waarvan het vlees wordt verwerkt in nuggets, burgers en pizza’s, serieus. Zij gebruiken volgens de dierenwelzijnsorganisatie allemaal ‘plofkippen’, zeer snelgroeiende kippen die speciaal gefokt worden voor de vleesproductie. Deze dieren zitten in stallen op elkaar gestapeld, zonder daglicht of frisse lucht. ,,Veelal kan niet eens worden gegarandeerd dat kippen op een diervriendelijke wijze worden geslacht”, zegt een woordvoerder van World Animal Protection.

De drie bedrijven die als ‘beste’ uit de bus komen, Burger King, Starbucks en Subway, scoren een ‘matig’ op de ranglijst. ,,Zij hebben als enige van de onderzochte ketens ambitie om van de plofkip af te stappen en de grootste problemen voor kippen in de vee-industrie aan te pakken”, aldus de zegsman.

De situatie in Nederland is volgens hem niet anders dan in andere landen op het vlak van dierenwelzijn.