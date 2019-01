Tekort aan medicijnen in Nederland loopt op

Het aantal keren dat een medicijn in Nederland tijdelijk of definitief niet leverbaar was, is vorig jaar verder gestegen naar 769. Dat is 5 procent meer dan het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van apothekersorganisatie KNMP.

,,Het is dweilen met de kraan open. Patiënt en apotheker hebben hier dagelijks enorme last van. De patiënt krijgt regelmatig een ander doosje, omdat de apotheker moet uitwijken naar een alternatief”, zegt Gerben Klein Nulent, voorzitter van de brancheorganisatie.

In het oog springende tekorten in 2018 waren onder meer de anticonceptiepil en het middel levodopa/carbidopa voor patiënten met de ziekte van Parkinson. Verslavingsartsen sloegen alarm toen refusal niet beschikbaar was. Het middel tegen alcoholverslaving is nu weer tijdelijk beschikbaar. Veel tekorten waren er volgens KNMP ook bij de oogpreparaten en antibiotica.