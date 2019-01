Tot 5 jaar geëist voor overval Van Barneveld

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot vijf jaar cel geëist tegen drie mannen die op 16 juni een overval zouden hebben gepleegd op de woning van darter Raymond Barneveld in Den Haag. Van Barneveld was op dat moment zelf in het buitenland. Zijn vrouw Silvia was alleen thuis.

Volgens de drie verdachten (24, 24 en 25 jaar oud) was het de bedoeling een inbraak te plegen. ,,Wij dachten dat er niemand thuis was”, zeiden zij maandag voor de rechtbank. Nadat zij zich een weg naar binnen hadden geforceerd, werden zij op heterdaad betrapt door Silvia van Barneveld. Volgens het OM is bewezen dat er tegen haar geweld is gebruikt, zoals zij zelf heeft verklaard. De vrouw werd geslagen en aan haar haar getrokken. Twee verdachten zijn verantwoordelijk voor het geweld, aldus het OM.

Volgens Van Barneveld heeft zij ,,doodsangsten uitgestaan” en heeft de gebeurtenis diep ingegrepen in haar leven.