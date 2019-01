Trucker had niets van doen met aanrijding

De uit Dongen afkomstige vrachtwagenchauffeur die was aangehouden als verdachte van een dodelijke aanrijding in België is vrijgelaten. De man blijkt niet betrokken te zijn geweest bij het ongeluk, meldt de politie in Nederland.

De 56-jarige man werd zaterdagavond laat opgepakt omdat hij met zijn vrachtwagen een demonstrant in een geel hesje zou hebben doodgereden, tijdens een demonstratie net over de grens bij Maastricht. België had al gevraagd om zijn overlevering. De onderzoeksrechter heeft hem zondag in vrijheid gesteld. Ook de in beslag genomen vrachtwagen is terug naar de eigenaar.

Het slachtoffer was een 50-jarige actievoerder. Justitie in België gaat ervan uit dat de man opzettelijk is aangereden.