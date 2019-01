Voorlopige hechtenis Henk Kuipers opgeheven

De voorlopige hechtenis van Henk Kuipers is opgeheven. De rechtbank in Groningen gaf maandag gehoor aan een schorsingsverzoek van de voormalige captain van motorclub No Surrender. Eerdere pogingen van Kuipers om vrij te komen waren niet geslaagd.

De 54-jarige Kuipers zit sinds december 2017 vast op verdenking van een groot aantal feiten, waaronder afpersing, diefstal met geweld en het leiden van een criminele organisatie. Maandag benadrukte Kuipers bij een pro-formazitting dat de voorlopige hechtenis al lang duurt en hij graag bij zijn gezin wil zijn. Het Openbaar Ministerie verzette zich daartegen.

De rechter legde als bijzondere voorwaarden op dat Kuipers, die een enkelband krijgt, geen media-optredens mag geven en geen contact zoekt met ex-leden van No Surrender.

De voorlopige hechtenis van medeverdachte Theo ten V., een voormalige rechterhand van Kuipers, is ook opgeheven. Hij zat bijna een jaar vast.