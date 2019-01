Jochem Myjer begint aan 51 shows in Carré

Jochem Myjer begint dinsdag aan zijn reeks van in totaal 51 shows in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De cabaretier staat er de komende tijd met de voorstelling Adem in, adem uit, waarvan de 50.000 kaarten voor de eerste 36 shows vorig jaar september binnen drie uur waren uitverkocht. Daarop kondigde hij vorige week nog vijftien extra voorstellingen aan in het theater aan de Amstel. Tussendoor doet hij nog een flink aantal shows in andere theaters in het land.

Adem in, adem uit ging al afgelopen najaar in première in Carré. Myjer vertelt hierin over zijn liefde voor de natuur. Hij neemt de bezoekers naar eigen zeggen mee in een ,,avondvullende, kalmerende meditatie-oefening”. De kaartverkoop voor de nieuw aangekondigde voorstellingen, die grotendeels in het najaar zijn, begint op 2 maart.

De cabaretier speelt dit jaar zijn honderdste voorstelling in Carré. Dat is nog geen record, gezien de scores van collega-komieken als Toon Hermans (meer dan 550), Herman van Veen (bijna 550), Youp van het Hek (ruim 225) en koploper Freek de Jonge (meer dan 600, waarvan ruim de helft met Neerlands Hoop), laat een woordvoerster van het theater weten.