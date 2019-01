‘Musical hier overgeleverd aan vrije markt’

De overheid moet geld vrijmaken om de musical in Nederland artistiek vooruit te helpen. Dat is een van de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur in een rapport dat dinsdag is verschenen. Volgens de raad zijn Nederlanders weliswaar massaal in musical geïnteresseerd, maar kunnen ongesubsidieerde musicalproducenten zich nauwelijks risico’s veroorloven, waardoor zij ‘op safe’ spelen.

De raad constateert wat betreft Nederlandse musicals dat ,,een experimenteerklimaat ontbreekt. Anders dan in het theater bestaat er naast het commerciële aanbod geen gesubsidieerd circuit om artistieke ontwikkelingen aan te jagen en nieuwe vormen uit te proberen. De musical in Nederland is daardoor bijna geheel overgeleverd aan de vrije markt”.

Het Rijk, gemeenten en provincies moeten ,,over de hele linie versterking” bieden, zo luidt het advies. Datzelfde is nodig voor operagezelschappen zoals De Nederlandse reisopera en Opera Zuid, aldus de raad.