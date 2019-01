Rutte: geen taboes bij klimaatakkoord

Om de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen, zijn er geen taboes, ook niet richting bedrijfsleven. Dat stelt premier Mark Rutte, na kritiek van GroenLinks-leider Jesse Klaver. Die vindt dat grotere bedrijven steviger moeten worden aangepakt door een heffing op de CO2-uitstoot.

,,Er zijn geen taboes”, zei Rutte dinsdag in de Tweede Kamer. Hij sloot daarmee een CO2-heffing, die binnen zijn coalitie omstreden is, niet expliciet uit. Maar volgens hem is het ,,spannender” bedrijven te prikkelen met nieuwe technieken de uitstoot terug te dringen, waarbij forse boetes dreigen als ze dat onvoldoende doen.

De coalitie wacht nu de uitkomst af van de berekeningen over de mogelijke gevolgen van de plannen uit het concept-klimaatakkoord. Als uit de doorberekeningen blijkt dat het plan met de prikkels en boetes niet werkt, ,,staan we open voor alternatieven”, aldus Rutte.