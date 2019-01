Sneller strengere eisen aan houtkachels

Het kabinet wil de belangrijkste schadelijke effecten op de gezondheid door houtkachels beperken. Daarom zullen al vanaf 2020 scherpere Europese uitstoot-eisen voor houtkachels van kracht worden, twee jaar eerder dan gepland. ,,Een categorisch verbod van houtstook – zoals sommige mensen willen – is wat mij betreft niet aan de orde”, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Verder wil ze mensen bewust maken van de gevolgen van het stoken met houtkachels en komt er een protocol waarmee gemeenten overlast door houtkachels kunnen aanpakken.

Mensen met bijvoorbeeld astma kunnen veel last hebben van houtstook. Ongeveer een op de vijf huishoudens heeft een open haard of een kachel. Ongeveer 50 procent van de mensen geeft aan wel eens last te hebben van een houtkachel of vuurkorf.