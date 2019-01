Tot vier jaar cel geëist tegen ‘hotelpiraten’

Tegen ‘hotelpiraten’ Jan V. en Jolanda H. uit Drenthe is dinsdag vier en drie jaar cel geëist. Het stel logeerde en at tussen augustus 2017 en augustus vorig jaar bij twintig hotels en bed and breakfasts in heel Nederland zonder te betalen.

Ook lichtten de man (63) en zijn vrouw (54) zo’n veertig particulieren op. Met smoesjes wisten ze telkens geld los te praten bij met name kerkgangers. Zo logen ze dat ze hun bankpassen thuis hadden laten liggen of kwijt waren. Goedwillende mensen pinden bedragen tot 600 euro voor ze. Daarna was het stel verdwenen.

V. en H. hebben alles bekend en zeiden in de rechtbank in Assen dat ze ontzettend veel spijt hebben. Ze waren uit hun huis in Bovensmilde gezet en hadden geen geld. ,,Het was een kwestie van overleven”, aldus V.

,,Ik wil hier beslist niet de indruk wekken dat het jaar waarin wij rondtrokken een feestje was”, zei V. ,,We hebben foute keuzes gemaakt. Als we eerder hulp hadden gezocht, was dit nooit gebeurd”, reageerde zijn vrouw.

De meeste gedupeerden komen uit Noord-Nederland en Overijssel. In een hotel in Ootmarsum sliep het stel elf nachten. Ze betaalden het eerste deel wel en vroegen daarna verlenging voor een aantal nachten. De dag waarop ze alles zouden afrekenen, bleken ze vertrokken.

Kerkgangers bezochten ze thuis, nadat ze in bibliotheken namen en adressen hadden opgezocht. H. verdiepte zich van tevoren in hun privéleven op Facebook. Ze praatten zich bij mensen naar binnen, wonnen het vertrouwen en vroegen dan om geld.

Het stel gaf zichzelf 16 augustus aan nadat een opgelichte hoteleigenaar hen herkenbaar op Facebook had gezet. V. licht al 23 jaar mensen op, bleek tijdens de rechtszaak. Hij is vaak veroordeeld. In 2003 leerde H. hem kennen. Zij is inmiddels vier keer veroordeeld. Beiden hebben een persoonlijkheidsstoornis en zijn in de gevangenis met therapie begonnen om hun leven te beteren.

De uitspraak is op 29 januari.