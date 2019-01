Linda wil met programma’s van RTL naar Talpa

RTL verliest met het vertrek van Linda de Mol niet alleen een van de belangrijkste presentatoren, maar mogelijk ook een reeks goed bekeken programma’s. De presentatrice gaat bij Talpa Miljoenenjacht, Weet ik veel, Linda’s Zomerweek en daarnaast Oh, wat een jaar! of het programma Ik hou van Holland doen, maakte haar nieuwe werkgever bekend.

Maar RTL noemt dat allerminst zeker. ,,Wij hebben te maken met een aantal contractuele afspraken”, stelt RTL. Het bedrijf verwacht wel dat in elk geval Miljoenenjacht meegaat met de presentatrice. Over de andere shows moeten de gesprekken nog beginnen, aldus een woordvoerder.

Weggaan bij RTL was een moeilijke beslissing, zegt Linda in een eerste reactie. ,,Maar ik heb altijd gezegd: als mijn broer me vraagt kom je me helpen, dan zeg ik natuurlijk ja. En die vraag kwam afgelopen december. Ik zie het als een spannende uitdaging: we gaan de komende tijd samen bouwen aan de zenders en ik hoop dat ik iets moois kan bijdragen.”

John de Mol heeft geen seconde getwijfeld om zijn zus te vragen, zegt hij. ,,Ik ben heel blij dat ze komt en verheug me erop om samen met haar te werken aan de succesvolle programma’s die ze gaat doen en de nieuwe die ze nog gaat ontwikkelen.” Linda (54) werkt nog tot de zomer voor RTL. Per 1 juli stapt ze over naar Talpa.

RTL berust in het vertrek naar Talpa. Zenderbaas Sven Sauvé hield al rekening met dit scenario, laat hij in een reactie weten. ,,Linda heeft er nooit een geheim van gemaakt over te stappen naar Talpa Network als haar broer haar nodig heeft. Dat moment is nu daar.”

Sauvé heeft veel bewondering voor Linda. ,,Gezamenlijk hebben we de afgelopen twaalf jaar vele succesvolle programma’s neergezet. Naast dat Linda een zeer prettige collega is, is ze een enorme vakvrouw die precies aanvoelt wat de kijker wil zien. We bedanken haar voor de vele jaren dat we met haar hebben gewerkt en wensen haar uiteraard veel succes”, besluit Sauvé.

Eerder verloor RTL al sterren als Wendy van Dijk, Johnny de Mol en Gordon. Zij stapten allemaal over naar het televisienetwerk van John de Mol.