Minderjarigen betalen met vals geld

De politie heeft twee jongens van 16 en 12 jaar uit Maarssenbroek aangehouden, omdat ze meerdere malen met vals geld betaalden. Ze betaalden tientallen keren maaltijden met valse biljetten van 50 euro. In totaal brachten ze naar schatting 2200 euro aan valse biljetten in omloop.

De verdachten bestelden maaltijden en wachtten vervolgens de koeriers op straat of in een portiek op, waar de transacties plaatsvonden. Ook probeerde de 16-jarige een telefoon te kopen en te betalen met nepgeld. Bij zijn aanhouding bleek hij in totaal 1000 euro aan vals bankpapier bij zich te hebben.

Onduidelijk is waar de biljetten vandaan komen. De verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht. Na verhoor zijn ze weggestuurd in afwachting van de behandeling van hun zaak.