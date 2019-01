Rechter doet uitspraak in zaak Paay-Vlemmix

De rechtbank in Den Bosch doet woensdagochtend uitspraak in de zaak van Patricia Paay tegen Johan Vlemmix. De ondernemer had vorig jaar het idee geopperd om levensgrote sekspoppen te laten maken van bekende Nederlanders, onder wie Paay.

Tijdens de zitting eind november besloot de rechtbank al dat Paay recht heeft op een schadevergoeding. Hoe hoog de vergoeding uitvalt maakt de rechter woensdag bekend. Volgens de rechtbank is Paay met het plan in haar eer en goede naam aangetast. Zij eiste aanvankelijk 30.000 euro, wat ze tijdens de zitting nog naar beneden bijstelde naar 15.000 euro. De rechter had toen al aangegeven veel minder dan 30.000 euro toe te wijzen.

Tijdens de zitting bood Vlemmix zijn excuses aan, maar Paay noemde het te laat voor een spijtbetuiging. Overigens blijft de ruzie tussen Vlemmix en de showbizzdiva voortduren. Vlemmix deed onlangs aangifte tegen Paay wegens smaad, laster en belediging. Hij besloot ook een civiele procedure tegen haar aan te spannen.