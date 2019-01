Verslagen MH17-vergaderingen niet openbaar

Verslagen van drie ministerraden over de ramp met de MH17 hoeven niet openbaar te worden gemaakt. Ook een verslag van een gesprek met onderzoekers van de Universiteit Twente hoeft niet openbaar gemaakt. Dat bepaalde de Raad van State woensdag. RTL Nieuws had gevraagd om openbaarmaking van alle stukken. Minister-president Mark Rutte weigerde dat.

Het gesprek van Rutte met de onderzoekers ging over een evaluatie van de crisisbeheersingsoperatie rond de MH17.

Openbaarmaking zou de relatie van Nederland met andere landen in gevaar kunnen brengen, zo was het argument van Algemene Zaken. Ook zouden de stukken persoonlijke opvattingen van betrokkenen bevatten.

RTL ging tegen die weigering eerder in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. Die verklaarde het beroep van RTL in september 2017 gegrond. Volgens de rechtbank moest de laatste zin van één van de verslagen van de ministerraad openbaar worden gemaakt en ook het gespreksverslag met de onderzoekers van de Universiteit Twente. Voor deze stukken is niet voldoende onderbouwd waarom ze geheim moeten blijven, oordeelde de rechtbank.

Zowel Rutte als RTL ging tegen die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Raad van State. De premier vond dat hij de stukken helemaal niet openbaar hoeft te maken. Voor RTL ging de uitspraak juist niet ver genoeg.

De Raad van State geeft Rutte nu gelijk over de verslagen van de ministerraad. Rutte mocht ,,ten aanzien van de volledige verslagen het belang om onevenredige benadeling te voorkomen dan ook zwaarder laten wegen dan het belang dat is gemoeid met openbaarmaking.’’ Ook de laatste zin van een van die verslagen hoeft daarom niet openbaar te worden gemaakt.

Over het verslag van het gesprek van de minister-president met de onderzoekers concludeert de RvS dat de onderzoekers van tevoren vertrouwelijkheid hebben toegezegd aan de geïnterviewden zodat zij vrijer en openhartiger zouden praten.