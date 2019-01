Wiebes: snel aan de slag met schade Groningen

Groningers met aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning moeten dit jaar echt gaan merken dat er meer vaart komt in de schadeafhandeling. Dat heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) gezegd tijdens een debat met een kritische Tweede Kamer, die snel resultaten wil zien van de bewindsman.

Volgens Wiebes was 2018 ,,een beleidsjaar”. Zo is besloten de gaskraan op termijn helemaal dicht te draaien en is de manier waarop de schade wordt afgehandeld grondig op de schop genomen. De minister erkende dat de mensen in Groningen daar nog weinig van zullen hebben gemerkt. Dit jaar komt in het teken te staan van de uitvoering van alle plannen, beloofde hij.

Wiebes waakt wel voor al te hoog gespannen verwachtingen. ,,Zoals we allemaal weten is uitvoering nog weerbarstiger dan beleid maken.”