Zo houd je je goede voornemens wel vol

De start van een nieuw jaar is voor veel mensen een goede reden om het roer om te gooien: meer sporten, afvallen of gezonder eten. Goede voornemens dus, waar we vaak met veel enthousiasme aan beginnen. Het volhouden van deze goede voornemens wordt vaak als lastig ervaren. Hoe zou het zijn als we smart elektronica gebruiken waardoor we onze goede voornemens wél volhouden? Wij hebben een aantal nuttige gadgets op een rijtje gezet.

Ben je van plan om dit jaar meer te gaan sporten? Er zijn verschillende sport gadgets op de markt die jou net dat extra steuntje in de rug kunnen geven om dit vol te houden. Het is allereerst belangrijk dat je kleine, haalbare doelen stelt. Zo kan je tegen jezelf zeggen dat je moet afvallen, maar het klinkt al veel liever naar jezelf als je zegt dat je twee keer per week gaat sporten.

Tracken van sportactiviteiten

Ter ondersteuning van het sporten kan je een activity tracker of smartwatch aanschaffen. Dit is een horloge dat bijvoorbeeld tijdens jouw fitness activiteiten je hartslag, snelheid, gelopen afstand en verbrande calorieën kan tracken. Zo weet je wat je gedaan hebt en kan je voor jezelf bijhouden welke stappen je zet, letterlijk en figuurlijk. Vergeet deze stappen niet te waarderen!

Als afvallen inderdaad je doel is, is het nuttig om te weten hoeveel je wilt afvallen. Er zijn slimme weegschalen op de markt die niet alleen je gewicht en BMI tonen, maar een grafisch overzicht van je hoeveelheid lichaamswater, lichaamsvet, spiermassa en je dagelijkse caloriebehoefte. Je krijgt hierdoor niet alleen inzicht in je gewicht, maar ook in je levensstijl, waardoor afvallen een stukje makkelijker wordt.

Kleurverlichting

Voor zowel lichaam als geest is het wellicht een ondersteunend idee om je wat meer op kleuren te richten. Lekker in je vel zitten wordt niet alleen bepaald door een getal op de weegschaal, maar ook kleuren hebben een impact. Kleurverlichting in huis draagt niet alleen bij aan hoe je huiskamer of slaapkamer eruit ziet, maar je kan je fysiek en geestelijk ook beter gaan voelen door bepaalde kleuren.

Een goede nachtrust is essentieel, voor iedereen. Als je gezonder wilt leven en een paar kilo’s wilt afvallen, is het belangrijk dat je goed slaapt. Wil je meer inzicht hebben in je slaap? Dan is een slaapmat onder je matras een idee. Hiermee kun je je nachtrust tot in detail analyseren en met die informatie ander keuzes maken. Een slaapmat biedt een slaapcyclusanalyse aan (diepe slaap, lichte slaap, REM slaap), registreert je hartslag en zelfs je snurkgedrag.

Verse producten

Is tenslotte een van je goede voornemens om gezonder te eten, waarbij bijvoorbeeld verse producten een hoofdrol spelen? Smart home specialist 50five weet daar wel raad mee in hun smart home magazine. Wat dacht je van de gadget Click en Grow smart garden, waarmee je de lekkerste maaltijden met verse groentes en kruiden uit eigen ‘tuin’ kunt maken. Hiervoor zijn groene vingers geen vereiste. Overheerlijke potjes met basilicum, tomaatjes en sla die je alleen water hoeft te geven. Voor de rest wordt gezorgd.