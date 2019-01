Brand autoschadebedrijf Reusel onder controle

De brandweer is even na middernacht met meerdere blusvoertuigen uitgerukt voor en grote uitslaande brand bij een autoschadebedrijf aan de Mierdseweg in het Noord-Brabantse Reusel. Rond drie uur was de brand onder controle.

De brandweer zette drie bluswagens en twee hoogwerkers in om de brand te bestrijden. De brand woedde in de bedrijfshal van het gebouw, dat zich in een woonwijk bevindt. In de directe omgeving van het pand was veel rookoverlast. Meetploegen hielden ter plaatse de rook in de gaten voor eventuele schadelijke deeltjes. Uit de metingen bleek dat er geen giftige stoffen in de rook zaten.