Daling misdaadcijfers stagneert

Het aantal geregistreerde misdrijven is vorig jaar met 6,1 procent afgenomen ten opzichte van 2017. De dalende trend is al enkele jaren gaande. Maar in de tweede helft van 2018 lijkt aan die daling een einde gekomen.

De politie maakte donderdag de criminaliteitscijfers en reactietijden bekend, de tijd die agenten nodig hebben om na een melding ter plaatse te komen. Grootste daler (min 28 procent) was zakkenrollerij, gevolgd door woninginbraken (13 procent). De politie schrijft dat onder meer toe aan extra surveillance en meer aandacht voor preventie.

Daar staat tegenover dat voor het eerst in jaren het aantal overvallen is toegenomen, met 4 procent. Daarbij valt volgens de politie de bovengemiddelde stijging van overvallen in november en december op. ,,Traditioneel gezien zorgen de donkere dagen al voor een toename.”