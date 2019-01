Eis: 5 jaar cel voor ‘brein’ tuindersfraude

Tegen hoofdverdachte Theo van K. in een grote, slepende strafzaak over fraude door een groep Brabantse en Limburgse tuinders is vijf jaar celstraf geëist. Volgens de aanklager was de 71-jarige zakenman het brein achter een schijnconstructie om aardbeien en champignons goedkoop te laten oogsten door Poolse seizoensarbeiders. De officier van justitie meent dat hij schuldig is aan valsheid in geschrifte en witwassen met een criminele winst die is geschat op 31 miljoen euro.

Van K. kocht van de tuinders ongeoogste aardbeien en champignons en liet ze door Poolse arbeiders plukken. De Polen waren in dienst van zijn Poolse of Cypriotische bedrijven.

De constructie werd volgens de officier van justitie opgetuigd om de afdracht aan de Nederlandse schatkist tot een minimum te beperken. Het belastingvoordeel veroorzaakte valse concurrentie op de markt. ,,Het is een schoolvoorbeeld van ondermijnende fraude’’, aldus de aanklager donderdag.