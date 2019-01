Eisen tot 17 jaar tegen leden liquidatiebende

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep tot zeventien jaar gevangenisstraf geëist tegen vijf mannen, die een centrale rol zouden hebben vervuld in de zogenoemde Utrechtse ‘liquidatiebende’. Volgens de aanklagers staat vast dat de groep zich bezighield met het voorbereiden van moorden.

Bij de aanhouding van de mannen in 2015 werden grote wapenvoorraden, gestolen auto’s en een grote hoeveelheid PGP-telefoons gevonden. Ook bleek dat zij kennelijke doelwitten volgden en observeerden. Van twee van hen, Abderrahim Behadj en Ranko Scekic, werden heimelijk gemaakte filmopnamen gevonden. Zij werden in mei en juni 2016 in respectievelijk Amsterdam-Zuidoost en Utrecht om het leven gebracht.

Eind 2016 eiste het OM ook straffen tot zeventien jaar cel. De rechtbank legde toen celstraffen tot acht jaar op.