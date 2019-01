Geerdink: Boersma zit in nachtmerrie

Journaliste Fréderike Geerdink leeft erg mee met collega-correspondente Ans Boersma, die Turkije is uitgezet. ,,Het is echt zo’n raar verhaal, ik weet helemaal niet wat ik ervan denken moet”, laat ze weten vanuit de Noord-Iraakse stad Suleimaniya. ,,Ik ken haar echt als een serieuze journalist.” Geerdink zegt dat ze geen reden heeft om aan te nemen dat Boersma betrokken zou zijn bij terrorisme.

Geerdink werd zelf in 2015 Turkije uitgezet omdat zij zich in verboden Koerdisch gebied bevond. Ze hoorde het nieuws woensdagavond zelf van Boersma, nadat ze haar toevallig een berichtje had gestuurd. ,,We hebben weleens contact, zoals mensen die allebei over Turkije schrijven. Toen zei ze: ‘Ik zit vast en ik word morgenochtend uitgezet’.” De journaliste beleefde vervolgens een soort flashback. ,,Ik heb er wel over gedroomd, ja.”

Geerdink is benieuwd wat de ministers Blok en Grapperhaus erover te zeggen hebben. ,,Want blijkbaar is het waar wat Turkije zegt, dat ze informatie van Nederland hebben gekregen.” De journaliste probeert zich voor te stellen wat het voor Boersma betekent, ook als de verdenkingen niet blijken te kloppen. ,,Ik kan me echt niet voorstellen in wat voor nachtmerrie zij is beland.”