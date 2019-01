HEX-auteur schrijft spannend geschenk

Thomas Olde Heuvelt schrijft het geschenkboek voor de Spannende Boeken Weken 2019. De auteur trok internationaal de belangstelling met zijn griezelboek HEX uit 2016. Zelfs zijn beroemde collega Stephen King noemde de thriller een ‘briljant en volstrekt origineel boek’.

Het geschenkboek Dolores Dolly Poppedijn wordt tijdens de Spannende Boeken Weken, van zaterdag 1 tot en met vrijdag 21 juni, cadeau gedaan aan wie voor minimaal 12,50 euro aan Nederlandstalige boeken inslaat.

,,Dolores Dolly Poppedijn vertelt het verhaal van een vrouw die na de dood van haar baby Dolores steeds verder afglijdt tot waanzin in haar poging haar baby te herscheppen. In dit geschenk kan ik me volop uitleven: verwacht inktzwarte humor, de klassieke onbetrouwbare verteller en flink veel spanning!”, zegt Thomas Olde Heuvelt.

Zijn horrorboek HEX verscheen inmiddels in meer dan dertig landen. Ook is er een Amerikaanse televisieserie van in de maak.