Hoop op doorbraak met coldcasekalender

De politie heeft voor de derde keer op rij een coldcasekalender uitgebracht. Rechercheurs brengen daarmee langlopende zaken opnieuw onder de aandacht met de hoop op een doorbraak.

De kalender wordt verspreid in gevangenissen en bij de reclassering, omdat uit onderzoek en ervaring blijkt dat onder (ex)gedetineerden relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten. Andere belangstellenden kunnen de coldcasekalender online bekijken en downloaden

Elke kalender bevat 52 cold cases, voor elke week één. De oudste zaak op de kalender van 2019 is de vermissing van de Amsterdamse Alwin Sterk uit 1972.

Soms leidt die aandacht tot nieuwe tips. Zo ontving de politie in 2018 in totaal 302 tips over zaken van de coldcasekalender. Veertig daarvan bleken bruikbaar. In dertien oude zaken is het politieonderzoek heropend of onderzoekt een coldcaseteam de mogelijkheden daartoe.