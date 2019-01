NPO wil af van afhankelijkheid reclamegeld

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil de financiële afhankelijkheid van reclamegeld stapsgewijs afbouwen. NPO-voorzitter Shula Rijxman zei dit in haar nieuwjaarstoespraak.

,,Laten we eerst eens kijken of er compensatie kan komen voor reclamevrije kinderprogrammering en ga na of dit vervolgens ook op onze onlineplatformen kan worden doorgevoerd”, aldus Rijxman. ,,Als dit werkt en dit ook vanuit Den Haag blijvend kan worden gecompenseerd, kunnen we doorpakken.”

Het is volgens Rijxman tijd om het publieke omroepbestel verder te vernieuwen. Ze herhaalde daarbij ook een eerdere wens het toekennen van zendtijd en budget aan omroepen niet langer te laten afhangen van het aantal leden. ,,Geef de bestaande omroepen, en dus ook de aspirant-omroepen WNL, PowNed en Human, een erkenning, ongeacht het ledenaantal en verlos ze zo van de noodzaak om veel geld te steken in ledenwerfcampagnes.”