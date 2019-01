NVJ: OM bracht journaliste in gevaar

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onverantwoord gehandeld door zelf actief contact op te nemen met Turkije over correspondente Ans Boersma. Daardoor is de Nederlandse journaliste in gevaar gebracht. ,,Daar moet dus een hele goeie verklaring voor komen”, zegt secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) donderdagmiddag.

Het OM had ook zelf contact kunnen opnemen met Boersma, vindt Bruning. ,,Gegeven het feit dat ze zich in Turkije al in een risicovolle situatie bevindt, ook al omdat Turkije een heel slecht trackrecord heeft richting journalistiek, vind ik dat je heel voorzichtig moet zijn om haar op deze manier te belasten.”