Rechter: ADM-terrein mocht worden ontruimd

Het ADM-terrein in Amsterdam mocht vorige week worden ontruimd. De gemeente en de Staat hoefden volgens de civiele rechter geen gehoor te geven aan het dringende verzoek van de Verenigde Naties (VN) om het leegmaken van de culturele vrijplaats uit te stellen. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de ADM-krakers hadden aangespannen.

Het 21 jaar geleden gekraakte terrein in het Westelijk Havengebied werd vorige week maandag ontruimd. Volgens de advocaat van de krakers had dit niet mogen gebeuren omdat het VN-mensenrechtencomité eind vorige maand had opgeroepen hiermee te wachten, in elk geval totdat het comité een besluit had genomen over het gebied waar de bewoners naartoe zouden moeten.

Volgens de raadsman schonden de gemeente en de staat het internationaal recht door het terrein toch te ontruimen.