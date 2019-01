Tilburg weert verdachten voetbalrellen Breda

In totaal dertig verdachten die zijn opgespoord wegens de rellen in oktober na afloop van de voetbalwedstrijd NAC-Willem II zijn zondag niet welkom in Tilburg als beide clubs elkaar weer treffen. De burgemeesters van Tilburg en Breda hebben dat donderdag bekendgemaakt.

Na het competitieduel in Breda probeerden aanhangers van beide clubs de confrontatie te zoeken. De politie en beveiliging wisten te voorkomen dat supporters met elkaar op de vuist gingen. De agressie keerde zich daarna tegen de Mobiele Eenheid. Twee agenten raakten lichtgewond.

Met camerabeelden werden veel relschoppers opgespoord en de afgelopen maanden aangehouden. Het gaat om 23 aanhangers van NAC en zeven van Willem II.

Aangeklaagd zijn de verdachten nog niet. Ze kregen wel al een stadionverbod. Zondag zijn ze ook in de omgeving van het stadion niet welkom, aldus de beide burgemeesters.