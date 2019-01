Uberchauffeur betrokken bij fataal ongeluk A9

Bij een ernstig ongeluk begin januari, waarbij twee mensen om het leven kwamen, was een chauffeur van Uber betrokken. Dat heeft een woordvoerster van de taxionderneming bevestigd naar aanleiding van berichtgeving door Het Parool.

Hiermee zijn in zes weken tijd vier mensen overleden na ongelukken waar chauffeurs van Uber bij betrokken waren. Het bedrijf zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.

,,We vinden het zeer zorgelijk dat er in korte tijd meerdere verkeersongevallen hebben plaatsgevonden en willen daarom de uitkomsten van de politieonderzoeken met de autoriteiten bespreken. Veiligheid is onze grootste prioriteit, daarom onderzoeken wij of wij nog meer kunnen doen om de verkeersveiligheid te vergroten”, zegt Thijs Emondts, manager Uber Benelux. ,,Onze gedachten gaan uit naar de naasten van de slachtoffers. Wij hebben contact met de politie en hebben onze hulp aangeboden bij hun onderzoek naar het ongeval”.

Bij het dodelijk ongeluk op 3 januari op de A9 bij Badhoevedorp speelde drugsgebruik een rol, zo werd eerder bekend. De taxichauffeur die twee automobilisten met pech aanreed, had cannabis gebruikt. Hij werd aangehouden als verdachte en naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers waren net uitgestapt, toen de taxi op ze inreed.

Dat het om een Uberchauffeur ging werd aan het licht gebracht door de website TaxiPro, op basis van gesprekken die chauffeurs met elkaar over het ongeluk voerden via een berichtendienst.