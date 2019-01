Berging containers bij Terschelling begonnen

De berging van overboord geslagen containers in het Waddengebied is vrijdag aan het eind van de middag begonnen. ,,Vanaf dit moment wordt minstens 24 uur, dag en nacht achter elkaar geprobeerd containers op te vissen. Het is nu maar afwachten wat er boven gaat komen”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

In de nacht van 1 op 2 januari sloegen in totaal 291 containers overboord van de MSC Zoe. Daarvan zijn er 238 gelokaliseerd, 18 aangespoeld (1 in Duitsland) en 7 geborgen. De berging moest vanwege harde wind en hoge golven steeds worden uitgesteld.

De bergingsoperatie vindt plaats in de Waddenzee boven Terschelling. Meerdere vissersschepen zijn paraat voor het opruimen van rommel, mocht er iets uit de containers vallen.

,,In de Eemsgeul, waar veel scheepvaartverkeer is, ligt ook een container in de weg die met prioriteit zal worden weggehaald. Ze zijn allemaal belangrijk”, aldus de woordvoerder. Via de Eemsgeul kunnen grotere schepen de Groningse Eemshaven bereiken.