IJsbanen mogelijk volgende week open

De winter komt eraan. Vanaf het weekeinde wordt het kouder en gaat het ’s nachts 2 tot 8 graden vriezen, zo meldt Weeronline. Schaatsfans opgelet: met meerdere nachten van -5 graden kunnen de ijsbanen in de loop van volgende week mogelijk open.

Vrijdagochtend kan het op verschillende plekken in het land glad zijn. De wegen zijn nog nat van de buien van donderdagavond. In de loop van de ochtend stijgt de temperatuur naar 1 tot 4 graden, waardoor rond een uur of tien de gladheid waarschijnlijk zal zijn verdwenen.

Voor schaatsijs moet het in de komende nachten helder blijven. Waar het komend weekeinde zonnig is, zal dat volgende week minder het geval zijn. Daardoor wordt de vorst getemperd en groeit het ijs maar langzaam. Hebben we een aantal onbewolkte nachten, dan is schaatspret aan het einde van de week waarschijnlijk. Hebben we die nachten niet, dan wordt het een lastig verhaal.

In ieder geval gaat de temperatuur omlaag. Vrijdagochtend was het in Deelen, nabij Arnhem, met -5,1 graden het koudst.