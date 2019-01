Minister: kanker door ‘burnpits’ niet gemeld

Het ministerie van Defensie heeft geen weet van militairen die kanker zouden hebben opgelopen door vuilverbranding op missie in Afghanistan. Het departement heeft geen klachten ontvangen, zegt minister Ank Bijleveld. Ze wijst erop dat indertijd al is onderzocht of er schadelijke stoffen vrijkwamen ,,en toen bleek er niets aan de hand”.

Tientallen militairen denken dat ze ziek zijn geworden door de verbranding van onder meer medisch materiaal in kuilen in de open lucht, hebben zij volgens de NOS bij jurist Ferre van de Nadort gemeld. Die doet onderzoek naar de gevolgen van de zogeheten burnpits.

Bijleveld roept gedupeerden zich op ,,zich bij ons te melden, dan kijken we daarnaar. Maar ik moet er op dit moment van uitgaan dat de metingen goed waren.”