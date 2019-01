OM eist voorwaardelijke taakstraf tegen ME’er

Tegen een ME’er die tijdens voetbalrellen op 7 mei 2017 op de Coolsingel met zijn ME-busje een Feyenoordsupporter aanreed, is voor de rechtbank in Dordrecht een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de politieman dat hij de man opzettelijk aanreed, ook al wilde hij de ernstige gevolgen niet. Volgens de aanklager blijkt de opzet uit getuigenverklaringen en zeker vier filmpjes die zijn gemaakt van het voorval.

De opnamen, onder meer vanuit de bus door een cameraploeg van Dumpert gemaakt, werden vrijdag uitvoerig getoond in de rechtszaal. Daarop is te zien dat de ME-chauffeur twee keer instuurt richting het slachtoffer. Hoewel het OM begrip heeft voor de hectiek tijdens de hevige rellen, mag een ME-bus niet gebruikt worden als geweldsmiddel. Dus ook niet om de weg vrij te maken of om mensen weg te duwen, aldus de aanklager.

Volgens de agent wilde hij de man niet aanrijden maar twijfelde of hij naar rechts zou rijden, achter een groep relschoppers aan. Daarom zou hij opeens de stoep op zijn gereden. Daar botste hij met de zijvoorkant tegen de man, die rustig liep en de bus achter hem mogelijk niet zag.

Het slachtoffer liep een ernstige dubbele beenbreuk op en is daar nog steeds niet helemaal van hersteld, verklaarde zijn vriendin. De verdachte reed door omdat hij dacht dat de supporter niet gewond was geraakt. Uit de verte zag hij dat hij opstond, maar hij werd ondersteund door anderen. Hij werd pas een uur later door de ambulance opgehaald.

De advocaat van de agent zei dat er geen sprake van is dat de ME’er de supporter expres heeft aangereden. Ook de filmpjes bewijzen dat volgens haar niet. ,,Er is hooguit sprake van een inschattingsfout.” Ze pleitte voor vrijspraak.

De rellen braken uit nadat Feyenoord met 3-0 van Excelsior had verloren terwijl ze kampioen hadden kunnen worden. Dat gebeurde een week later alsnog.