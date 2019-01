Van Rey laat Statenverkiezingen links liggen

De Limburgse politicus Jos van Rey stelt zich niet kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen dit jaar. Hij liet dat vrijdag weten. Van Rey is nu enig Statenlid van de Volkspartij Limburg, die als partij ook niet meer deelneemt aan deze verkiezingen.

,,De gemeentepolitiek waar ik in 1974 ben begonnen en waar ik nog steeds actief in ben, heeft op dit moment mijn prioriteit. Het Statenwerk kost veel werk en zeker als eenmansfractie eist het veel inzet”, stelt Van Rey in een verklaring. Van Rey zit in Roermond namens de Liberale Volkspartij Roermond in de gemeenteraad.