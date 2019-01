Concertgebouw krijgt dependance

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema opent zaterdag het RCO House, het nieuwe onderkomen van het Koninklijk Concertgebouworkest, niet ver van het Concertgebouw in de hoofdstad. Er gaat een langgekoesterde droom in vervulling voor het 130 jaar oude orkest.

In de tien akoestisch geïsoleerde muziekstudio’s van het RCO House kunnen de orkestmusici voortaan hun orkestpartijen of kamermuziekprogramma’s voorbereiden. Eerder waren zij vaak aangewezen op elders te huren ruimtes.

Ook de staf gaat gebruikmaken van het RCO House, een gebouw dat in 1908 werd ontworpen door H.P. Berlage. Het omvat ook ontvangstruimtes, kantoor- en vergaderruimtes en een ontmoetingsruimte waar musici, staf en relaties van het orkest elkaar treffen. Vanaf komend seizoen hebben er in de Amsterdamzaal workshops met schoolklassen plaats en is er maandelijks een publieksevenement.

Op de ochtenden van 17, 18 en 19 januari is open huis voor buurtbewoners.