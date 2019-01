Dinsdag kans op flink wat sneeuw

De kans is groot dat het dinsdag flink gaat sneeuwen. Volgens weerbureau Weeronline kan er gedurende de dag mogelijk 5 centimeter aan sneeuw vallen. Ook de rest van de week zal het koude winterweer aanhouden.

Zondagnacht begint het eerst sterk te vriezen, waarbij de temperatuur kan dalen tot -9 graden. Maandag zal het toch best zonnig worden, totdat het ’s nachts opnieuw gaat vriezen. De bewolking neemt toe en vanaf het westen zal de sneeuwval zich dan uitbreiden tot in de rest van het land. De ochtendspits in de Randstad krijgt dinsdag dus waarschijnlijk te maken met verkeershinder door de weersomstandigheden. Het kan glad en druk worden op de weg, aldus Weeronline.

Doordat het koud is, blijft de sneeuw direct liggen. Gedurende de ochtend zal de neerslag wel overlopen in regen en natte sneeuw. In woonwijken kan door bevriezing van natte wegen veel gladheid ontstaan.