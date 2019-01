Extra geld voor poptalent

Talentvolle popmuzikanten krijgen een steuntje in de rug om door te stoten naar een hoger niveau of naar grotere zalen. Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) en de popsector trekken daarvoor tot en met 2021 900.000 euro per jaar uit, maakte de minister op het Groningse muziekfestival Noorderslag bekend.

Popinvesteringsregeling Upstream moet poptalent lucht geven om te experimenteren en te vernieuwen. Muzikanten kunnen met het geld bijvoorbeeld nieuw materiaal opnemen of werken aan hun show en presentatie. Nu kunnen ze dat soort investeringen vaak niet opbrengen, ook omdat je in het kleine Nederland niet gauw rijk wordt van de muziek. Met wat financiële hulp uit Upstream kunnen ze toch ,,een volgende stap zetten in hun carrière”, hoopt Van Engelshoven.

Twee derde van het geld komt van het ministerie. De rest legt de muziekwereld bij.