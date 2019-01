In een koffer die zaterdagochtend is gevonden langs de oever van de Zuider IJdijk in het oosten van Amsterdam, zitten mogelijk stoffelijke resten. Dat meldt de politie, die werd gealarmeerd door een melding over de vondst.

De koffer werd rond 11.20 uur aangetroffen. De recherche en een forensisch team zijn inmiddels aan een onderzoek begonnen.