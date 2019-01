Rapper Ronnie Flex wint Popprijs 2018

Rapper Ronnie Flex heeft de Popprijs 2018 gewonnen. Dat werd zaterdagavond bekendgemaakt op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen.

,,In een jaar waarin hiphop de hitparades en het uitgaansleven zo wist te domineren was er één artiest die er in veel opzichten bovenuit stak. Ronnie Flex loopt voorop in de muzikale ontwikkeling van het genre, staat tekstueel op eenzame hoogte en durft zich ook nog eens kwetsbaar op te stellen”, aldus de jury.

De Popprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de band of artiest die volgens de jury in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van Theo Mackaay. Vorig jaar ging de prijs naar Kensington. Eerdere winnaars waren onder anderen Dj Martin Garrix, The Common Linnets, Anouk en De Jeugd van Tegenwoordig.