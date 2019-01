“Urineverlies is niet normaal”

Veel vrouwen lopen jarenlang rond met klachten in hun bekken en/of bekkenbodemgebied. Wat veel vrouwen niet weten, is dat je stuitje na een val of een bevalling in een afwijkende stand kan komen te staan, met alle pijnlijke gevolgen van dien. Huisartsen zijn hier niet alert op, maar bekkenbodemfysiotherapeut Sytske Lohof-Venema van praktijk de Overwinning wel. “Het zou fantastisch zijn als alle vrouwen standaard binnen zes weken tot drie maanden na een zwangerschap een check van hun stuitje laten doen.”

Sytske behandelt dagelijks vrouwen die van heinde en ver komen die met helse pijnen bijna liggend in de auto naar haar praktijk rijden. De pijn van een afwijkend stuitje door een bevalling is niet altijd meteen voelbaar. Soms verergeren de klachten pas na jaren. “Bekkenpijn klachten kunnen ontstaan tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Door een zwangerschap wordt het gehele bekkengebied wat weker en kan een val op je stuitje van korter of langer geleden voor klachten zorgen.”

Als je jong bent en je valt op je stuitje is het vaak even gevoelig en dan gaat het wel weer. Je lichaam vangt de val anders op. “Tijdens een zwangerschap, maar ook tijdens de menopauze, kunnen er echter alsnog klachten ontstaan. Dit laatste komt waarschijnlijk doordat onze lichamen dan wat stugger en stijver zijn waardoor de compensatie mechanismen minder zijn. Je kan dan meer last krijgen van stuit-, bekken- of rugpijn.”

“Meestal zijn na één behandeling de klachten al minder”

Sytske heeft de NIMOC techniek ontwikkeld. NIMOC staat voor Non-Invasive Mobilization of the Coccyx. “Dit is een uitwendige behandeling voor het herstel van de afwijkende stand van een stuitje door een heel milde, uitwendige beweging. Het doet geen pijn. Meestal zijn na één behandeling de pijnklachten al minder en soms al na drie behandelingen kunnen veel vrouwen weer beter functioneren.”

Sytske behandelt momenteel een jonge vrouw die na de bevalling van haar derde kind helse pijnen kreeg. “Het was een turbo bevalling. Daarna kreeg ze bekkenklachten, namelijk bekkenpijn. De pijn voelde als messteken en ook de seks was pijnlijk. Ze kon niet langer dan drie kilometer wandelen en kwam nauwelijks een trap op. Ze had het gevoel alsof ze in een rolstoel zou belanden. Ze had van alles geprobeerd en door mijn radio-interview van vorig jaar kwam ze na drie jaar pijn in mijn praktijk. Haar stuitje stond scheef.”

Na twee behandelingen waren de klachten van deze vrouw voor vijftig procent verdwenen. Ze is inmiddels zeven keer behandeld en het gaat heel erg goed. “Ze kan weer normaal functioneren en we gaan kijken of we het kunnen perfectioneren.”

Lang rondlopen met bekkenpijn

Veel vrouwen lopen volgens Sytske (te lang) rond met bekkenpijn. “Ik denk dat dit vooral door een afwijkende stand van het stuitje komt. Vaak zijn vrouwen al overal geweest als ze bij mij komen. Er wordt vaak gezegd: ‘Bekkenpijn hoort er nu eenmaal bij, daar kunnen we niets aan doen’. Maar dat kunnen we wel.”

Volgens Sytske ligt er wereldwijd nog een taboe op het stuitje: er wordt te weinig over gesproken en er wordt te weinig onderzoek naar gedaan. “Het stuitje is een mega belangrijk onderdeel van het lichaam. Als die scheef staat, kunnen er problemen ontstaan in het bekkenbodemgebied, met lopen, met stabiliteit, maar ook rug- en nekklachten. Ik heb net een intake gedaan met een vrouw die zestig jaar geleden een val heeft gemaakt en al die tijd met pijn heeft geleefd. Ze is overal geweest.”

“Urineverlies is niet normaal”

Negen van de tien vrouwen heeft last van urineverlies, bijvoorbeeld met trampolinespringen. “Dat hoort erbij en vinden we blijkbaar normaal, maar het is niet normaal. Er ligt hier echt nog een taboe op. We zeggen makkelijk dat we voor onze schouder naar een fysio zijn geweest, maar als je urine verliest, in je broek poept of veel verlies van windjes hebt, is het een stuk lastiger om hierover te praten.”

Wat wil Sytske vrouwen meegeven? “Als je klachten hebt tijdens je zwangerschap is het belangrijk dat je aan de bel trekt. Ga naar een geregistreerd bekkenfysiotherapeut die ook je stuitje kan behandelen. Als je klachten hebt na je bevalling die de kraamtijd negatief beïnvloeden, ga dan ook naar een geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Je doet jezelf tekort als je niet gaat. Als zitten heel lastig is, kun je zitten op een speciaal kussen ‘Carrie Cushion’ genaamd, die speciaal gemaakt is voor mensen met bekkenbodemklachten.Je kunt beide kanten gebruiken en met een pompje meer of minder luchtdruk in het kussen blazen, waardoor je toch nog zo comfortabel mogelijk kunt zitten.”