Leeuwarden meet eerste strenge vorst

Het heeft voor het eerst deze winter plaatselijk streng gevroren. In Leeuwarden daalde de temperatuur in de nacht van zaterdag op zondag naar -10,1 graden, meldt Weeronline. Aan de grond vroor het zelfs 10,8 graden. Bij temperaturen beneden -10,0 graden is sprake van strenge vorst.

In De Bilt koelde het af naar 5,1 graden. Daarmee was er matige vorst. In De Bilt heeft het al sinds 25 januari 2013 niet meer streng gevroren.

In de winter van 2017-2018 kwam het pas op 7 februari tot de eerste officiƫle matige vorst. De eerste matige vorst dient zich normaal gesproken eind november of begin december aan. Gemiddeld komen er in het winterhalfjaar in totaal 12 dagen met matige vorst voor.