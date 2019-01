Mindvalley biedt radicaal andere opvatting over onderwijs

Er mag er in ons huidige onderwijssysteem meer aandacht komen voor persoonlijke ontwikkeling, aldus Wassila Hachchi, gecerticifeerd trainer van Mindvalley. Mindvalley biedt wereldwijd aan meer dan drie miljoen studenten van alle leeftijden transformationeel onderwijs waarbij samen leren en plezier hebben centraal staan. Hun opvatting over onderwijs is radicaal anders dan het huidige lineaire onderwijssysteem. De nadruk ligt op hoe je de beste versie van jezelf wordt en leeft.

“Wij bieden dynamische online leercursussen – zogeheten Quests – en persoonlijke coaching, maar ook bijzondere evenementen zoals een Be Extraordinary Seminar waar de studenten elkaar ontmoeten.” Mindvalley verovert steeds meer de wereld met ook in Nederland seminars, zoals dit weekend. Dan vindt het tweede Be Extraordinary seminar plaats, wat inmiddels uitverkocht is. Er is een tweede seminar gepland op 23 februari.

Betekenis van je leven

Wat leren deelnemers tijdens deze seminars? “Je leert een verenigende filosofie voor het begrijpen van je rol in de wereld en de betekenis van je leven. Methoden om snel toegang te krijgen tot verrijkte gemoedstoestanden, waaronder geluk, vertrouwen, visie en vrede. En een geoptimaliseerde praktijk van meditatie en prestatieverbetering geworteld in de wetenschap.” Wassila, naast vertegenwoordiger van Mindvalley in Nederland ook spreker, coach en trainer in (zelf)dialoog, benadrukt dat je vooral met plezier leert en samen met anderen.

Meditatie standaard vak op scholen

Mindvalley, ook wel de Global School for Humanity, is in Nederland steeds actiever. “We leren rekenen en schrijven op school, maar we mogen ook leren over relaties, gezondheid en voeding.” Volgens Wassila leren we het meeste over het leven als we van school afgaan, met vallen en opstaan. “We mogen veel eerder in het leven leren over hoe je een relatie aangaat, hoe we met elkaar omgaan en welke voeding goed voor je is. Ook meditatie zou een standaard vak mogen zijn op scholen.”

Op het moment vindt er een pilot plaats op een school in Finland, waar Mindvalley vakken zijn opgenomen in het curriculum. Een aantal leerkrachten hadden een seminar gevolgd en hebben de schooldirecteur weten te overtuigen om onder andere meditatie als les aan te bieden.